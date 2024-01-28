Окупанти обстріляли 6 населених пунктів на Донеччині, троє людей постраждали, серед них - дитина

Минулої доби окупанти завдали ударів по 6 населених пунктах Донеччини: Авдіївці, Кураховому, Слов’янську, Очеретиному, Соколу иа Мирнограду. Пошкоджені будинки, троє людей поранено, серед них - дитина.

Про це повідомляє поліція Донецької області, передає УНН.

Деталі

Протягом минулої доби ворог 6 разів обстріляв житловий сектор. Поліція зібрала докази воєнних злочинів росії. Троє жителів Донеччини постраждали внаслідок російських атак. Серед поранених – дитина - повідомляють в поліції.

Зазначається, що росіяни били по 5 населених пунктах: містах Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, селищі Очеретине, селі Сокіл.

Внаслідок ударів було пошкоджено 7 цивільних об’єктів - 4 житлових будинки, підприємство, котельня, газопровід.

Крім того, близько 1:30 росія вдарила трьома ракетами по Мирнограду. Поранено двох дорослих і дитину. Внаслідок удару пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, дитячий садок, школа, 9 цивільних авто.

Вдалося встановити інформацію про 5 осіб, які загинули раніше в Нью-Йорку.

Нагадаємо

Минулої доби окупанти завдали ударів по 20 населених пунктах Харківщини. З артилерії та мінометів обстріляли Уди, Козачу Лопань Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Берестове.