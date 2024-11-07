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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
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В результате российских атак бомбами «ФАБ-250» в Донецкой области повреждена инфраструктура и частные здания

В результате российских атак бомбами «ФАБ-250» в Донецкой области повреждена инфраструктура и частные здания

Киев  •  УНН

09:59 • 5703 просмотра

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В результате атак российскими авиабомбами ФАБ-250 повреждены 16 гражданских объектов в 7 населенных пунктах Донецкой области. Среди повреждений - 9 жилых домов, амбулатория и котельная, также ранен один человек.

Оккупанты накрыли огнем 7 населенных пунктов Донецкой области. В частности разрушениям подверглись 7 частных домов, амбулатория и котельная из-за атаки ФАБами. Один человек получил ранения.

Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Лиман и Старая Николаевка подверглись разрушениям после атаки ссс рф, в частности повреждена котельная, разрушениям подверглись 7 частных домов, амбулатория 

- передает полиция.

Масштабные разрушения в Одессе: что осталось после ночной атаки дронов7 ноября 2024, 08:12 • 11595 просмотров

Всего за сутки оккупанты били по 7 населенным пунктам.

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Кроме городов Лиман и Старая Николаевка, пострадали Торецк, поселок Шевченко, села Никоноровка, Первое Мая, , Сухие Ялы.

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Повреждены 16 гражданских объектов, из них 9 жилых домов.

Сухие Ялы: россияне обстреляли из артиллерии - ранили гражданское лицо, повредили частный дом.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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