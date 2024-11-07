В результате российских атак бомбами «ФАБ-250» в Донецкой области повреждена инфраструктура и частные здания
Киев • УНН
В результате атак российскими авиабомбами ФАБ-250 повреждены 16 гражданских объектов в 7 населенных пунктах Донецкой области. Среди повреждений - 9 жилых домов, амбулатория и котельная, также ранен один человек.
Оккупанты накрыли огнем 7 населенных пунктов Донецкой области. В частности разрушениям подверглись 7 частных домов, амбулатория и котельная из-за атаки ФАБами. Один человек получил ранения.
Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
Лиман и Старая Николаевка подверглись разрушениям после атаки ссс рф, в частности повреждена котельная, разрушениям подверглись 7 частных домов, амбулатория
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