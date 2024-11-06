Обстрел Сумщины привел к повреждениям на железной дороге и травмированию работницы
Киев • УНН
Во время обстрела Сумской области пострадала работница железной дороги, получив травму плеча. Повреждены элементы энергоснабжения и железнодорожные пути, что затрудняет работу железнодорожного сообщения в регионе.
В результате обстрела Сумщины ранена работница железной дороги, повреждена инфраструктура. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.
Детали
Женщина получила травму плеча, ее доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Кроме пострадавшей, нанесен ущерб инфраструктуре: обстрел повредил элементы энергоснабжения и железнодорожные пути, что затрудняет нормальное функционирование железнодорожного сообщения в регионе.
Серия взрывов прогремела на Сумщине6 ноября 2024, 20:10 • 10576 просмотров