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Масштабные разрушения в Одессе: что осталось после ночной атаки дронов

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В результате атаки российских дронов в Одессе поврежден 11-этажный дом, газопровод и 14 автомобилей. Пострадал 30-летний мужчина, взрывной волной выбиты окна в близлежащих домах.

Враг совершил обстрел жилых массивов Одессы. В ГСЧС и прокуратуре опубликовали фото последствий вражеской атаки по городу, передает УНН.

Детали

В Одессе продолжается осмотр, уточняется полный перечень разрушений и повреждений в результате вражеской атаки.

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Ранее стало известно, что из-за падения обломков в одном из жилых районов Одессы повреждены три дома и рядом припаркованные машины.

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По данным прокуратуры, поврежден 11-этажный дом, газопровод и по меньшей мере 14 автомобилей горожан.

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Взрывной волной выбиты окна в близлежащих жилых домах. 30-летний местный житель получил легкие телесные повреждения, медицинская помощь оказана на месте происшествия.

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В ГСЧС сообщили, что продолжает работу пиротехническое подразделение, осуществляется обследование территории на наличие опасных обломков на месте.

Напомним,

В результате атаки ударными дронами в Одессе поврежден жилой дом, 14 автомобилей и газопровод. Пострадал 30-летний мужчина, пяти лицам оказана психологическая помощь.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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