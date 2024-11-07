10-часовая атака рф дронами на Киевскую область привела к повреждениям: показали последствия
Киев • УНН
Во время 10-часовой воздушной тревоги в Киевской области работала ПВО, есть сбитые вражеские цели. Повреждены 4 частных дома, пострадавших нет.
В Киевской области в течение 10-часовой воздушной тревоги из-за атаки рф дронами работала ПВО, есть сбитые вражеские цели. Из-за атаки рф повреждены 4 частных дома, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
Враг не прекращает массированные атаки дронами на нашу область. Тревога продолжается уже 10 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. По состоянию на 8:30 в одном из населенных пунктов зафиксированы повреждения 4 частных домов. В частности выбиты окна, повреждены крыши и заборы
Кроме того, по его словам, в одном из районов ликвидирован пожар травяного настила, возникший в результате падения обломков сбитых вражеских целей.
Оперативные группы, как отметил Кравченко, продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.
Полиция Киевщины показала последствия вражеской атаки.
Киев пережил 8-часовую атаку рф дронами: сколько сбито и какие последствия7 ноября 2024, 06:35 • 11046 просмотров