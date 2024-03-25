В результате ракетной атаки рф на Киев жертв и попаданий в жилые многоэтажки нет - мэр

В результате ракетной атаки российских войск на Киев жертв и попаданий в жилые многоэтажки нет, в настоящее время известно о 5 пострадавших, спасатели разбирают завалы разрушенного здания, есть повреждения окон в жилых домах. Об этом сообщил в понедельник мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

В результате сегодняшней атаки врага, слава Богу, нет попаданий в многоэтажные жилые дома. И пока жертв нет - написал Кличко в соцсетях.

По его словам, спасатели "продолжают разбирать завалы разрушенного трехэтажного здания, которое было одним из помещений (спортивного назначения) государственного учебного заведения". "В соседних жилых домах повреждены окна", - добавил он.

"Сейчас 5 пострадавших. Из них двое - в больнице", - сказал Кличко.

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