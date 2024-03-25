В результате ракетной атаки рф на Киев жертв и попаданий в жилые многоэтажки нет - мэр

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kievКиев
Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  29129 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  143922 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
  •  142374 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  150085 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214048 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180271 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176574 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172784 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140404 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  365187 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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В результате ракетной атаки рф на Киев жертв и попаданий в жилые многоэтажки нет - мэр

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"Украине срочно нужна усиленная противовоздушная защита" - Кулеба отреагировал на атаку рф и показал видео, как дети под взрывы бегут в укрытие

"Украине срочно нужна усиленная противовоздушная защита" - Кулеба отреагировал на атаку рф и показал видео, как дети под взрывы бегут в укрытие

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21 марта 2024, 11:56  •  365187 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  326791 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  347915 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  371714 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  463680 просмотра

В результате ракетной атаки рф на Киев жертв и попаданий в жилые многоэтажки нет - мэр

В результате российской атаки на Киев было повреждено 3-этажное здание и прилегающие жилые дома, в результате чего 5 человек получили ранения и 2 были госпитализированы, спасательные работы продолжаются.

Война •   •  17532 просмотра
В результате ракетной атаки рф на Киев жертв и попаданий в жилые многоэтажки нет - мэр

рф продвигает информкампанию "привязки" Украины к теракту в "крокусе" Украины к теракту в "Крокусе" - Центр противодействия дезинформации

россия продвигает информационную кампанию, которая ложно связывает Украину с террористической атакой в "Крокус Сити Холл", ссылаясь на заявления пророссийских журналистов и блогеров.

Война •   •  15412 просмотра
рф продвигает информкампанию "привязки" Украины к теракту в "крокусе" Украины к теракту в "Крокусе" - Центр противодействия дезинформации

"Украине срочно нужна усиленная противовоздушная защита" - Кулеба отреагировал на атаку рф и показал видео, как дети под взрывы бегут в укрытие

Российская ракетная атака на Киев подчеркнула насущную потребность Украины в усиленных системах противовоздушной обороны, таких как Patriot.

Война •   •  15472 просмотра
"Украине срочно нужна усиленная противовоздушная защита" - Кулеба отреагировал на атаку рф и показал видео, как дети под взрывы бегут в укрытие

Ракетная атака рф на Киев: есть повреждения в трех районах, еще в двух - упали обломки

Российская ракетная атака на Киев вызвала повреждения в трех районах и падение обломков еще в двух.

Война •   •  17544 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: есть повреждения в трех районах, еще в двух - упали обломки

Из-за обстрелов в Киеве временно изменена работа двух троллейбусных маршрутов

Два троллейбусных маршрута (№15 и №38) в Киеве временно изменили свое движение из-за ракетного обстрела и артобстрела в Печерском районе города, в результате которого были ранены четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Война •   •  19244 просмотра
Из-за обстрелов в Киеве временно изменена работа двух троллейбусных маршрутов

В Мариуполе оккупанты уничтожают уникальный исторический памятник - Андрющенко

российские захватчики в оккупированном Мариуполе разрушают экскаваторами курган Дед - исторический памятник, датированный 5 тысячелетием до нашей эры.

Война •   •  19132 просмотра
В Мариуполе оккупанты уничтожают уникальный исторический памятник - Андрющенко

Вражеский удар по Киеву: на Печерске поврежден спортзал, под завалами могут быть люди - ГСЧС

Российская ракетная атака повредила спортивный зал в Печерском районе Киева, люди могли оказаться под завалами.

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Вражеский удар по Киеву: на Печерске поврежден спортзал, под завалами могут быть люди - ГСЧС

Более 185 млн счетов открыли пользователи платежных услуг в 2023 году

В 2023 году количество счетов, открытых пользователями платежных сервисов в Украине, выросло на 15,5% по сравнению с предыдущим годом - до 185,1 млн.

Экономика •   •  18294 просмотра
Более 185 млн счетов открыли пользователи платежных услуг в 2023 году

Энергетики стабилизировали ситуацию в Кривом Роге: запитаны все дома

Энергетикам ДТЭК удалось стабилизировать ситуацию в Кривом Роге и Криворожском районе, восстановив электроснабжение всем потребителям после российских обстрелов.

Общество •   •  16619 просмотра
Энергетики стабилизировали ситуацию в Кривом Роге: запитаны все дома

День СБУ: ключевые достижения, планы, боевая работа

Служба безопасности Украины (СБУ) отмечает свою 32-ю годовщину, подчеркивая свою ключевую роль в противодействии российской агрессии с помощью спецопераций, морских беспилотников, боевой работы, разоблачения предателей и коллаборационистов, расследования военных преступлений, противодействия киберугрозам и разрушения Крымского моста.

Общество •   •  17109 просмотра
День СБУ: ключевые достижения, планы, боевая работа