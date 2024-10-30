В результате атаки рф на Харьков разрушен подъезд дома: 14 раненых, среди них ребенок

Российские войска вечером 30 октября ударили по четвертому этажу многоэтажки в Харькове. 14 человек получили ранения среди них ребенок. Об этом сообщают председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Синегубов отметил, что есть попадание в четвертый этаж многоэтажки. Разрушен почти весь подъезд дома, повреждены гражданские автомобили. Спасатели проводят поисковые работы и ликвидируют возгорание.

14 человек пострадали, среди них - ребенок 11 лет, по меньшей мере трое находятся под завалами, предварительно, среди них - женщина и ребенок. Их пытаются деблокировать спасатели,

- говорится в сообщении.

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