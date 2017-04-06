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В реализации стратегии в области прав человека нет сдвигов - В.Лутковская

В реализации стратегии в области прав человека нет сдвигов - В.Лутковская

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. В реализации Национальной стратегии в области прав человека нет никаких положительных сдвигов. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская во время встречи с Комиссаром Совета Европы по правам человека Нильсом Мужниексом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного ВР по правам человека Украины.

"Мы постоянно привлекаем внимание органов государственной власти к неудовлетворительному и неэффективного выполнения правительственного Плана действий по реализации Национальной стратегии на период до 2020 года", - отметила Лутковская.

Комиссар Совета Европы выразил обеспокоенность нератификацией украинским парламентом Стамбульской конвенции (Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениям), к которой приковано особое внимание международных партнеров Украины.

В свою очередь В.Лутковская выразила убеждение, что ратификации Стамбульской конвенции ждут прежде всего гражданки Украины; женщины-беглецы и искатели убежища, женщины без документов, идентифицирующих их личность, чьи права государство Украина обязалась защищать.

Нильс Мужниекс высказал свое мнение о неприемлемости поправки в закон о предотвращении коррупции, которая обязывает подавать электронные декларации о доходах представителей негосударственных антикоррупционных организаций, поскольку это противоречит европейским правовым нормам.

Отдельно обсуждались вопросы защиты прав граждан Украины в Крыму. Комиссар отметил как значительное достижение украинского омбудсмена - налаживание сотрудничества с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, в том числе посещение СИЗО в г. Симферополе и перемещения для дальнейшего отбывания наказания 12 граждан Украины.

Напомним, ранее В.Лутковская заявляла, что законодательство в сфере недискриминации в Украине внедряется неэффективно.

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