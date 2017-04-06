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В реалізації стратегії у сфері прав людини немає зрушень - В.Лутковська

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. В реалізації Національної стратегії у сфері прав людини немає жодних позитивних зрушень. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська під час зустрічі із Комісаром Ради Європи з прав людини Нільсом Мужнієксом, передає УНН з посиланням на прес-службу Уповноваженого ВР з прав людини України.

“Ми постійно привертаємо увагу органів державної влади до незадовільного і неефективного виконання урядового Плану дій з реалізації Національної стратегії на період до 2020 року”, — зазначила В.Лутковська.

Комісар Ради Європи висловив занепокоєння нератифікацією українським парламентом Стамбульської конвенції (Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу iз цими явищам), до якої прикута особлива увага міжнародних партнерів України.

У свою чергу В.Лутковська висловила переконання, що ратифікації Стамбульської конвенції чекають насамперед громадянки України; жінки-втікачі та шукачі притулку, жінки без документів, що ідентифікують її особистість, чиї права держава Україна зобов’язалась захищати.

Нільс Мужнієкс висловив свою думку щодо неприйнятності поправки до закону про запобігання корупції, яка зобов’язує подавати електронні декларації про доходи представників недержавних антикорупційних організацій, оскільки це суперечить європейським правовим нормам.

Окремо обговорено питання захисту прав громадян України в Криму. Комісар відзначив як значне досягнення українського Омбудсмана — налагодження співпраці з Уповноваженим з прав людини в Російській Федерації, зокрема відвідання СІЗО у м. Сімферополі та переміщення для подальшого відбування покарання 12-х громадян України.

Нагадаємо, раніше В.Лутковська заявляла, що законодавство у сфері недискримінації в Україні впроваджується неефективно.

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