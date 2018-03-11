В рамках программы "Тебя ждут дома" на территорию Украины вернулись 200 бывших боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В рамках программы СБУ "Тебя ждут дома" на подконтрольную Украины территорию вернулись 200 человек, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях российско-оккупационных войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр АТО.
"Программа действует с 18 августа 2015 года. В целом на сегодня ею воспользовались 200 человек. Из них освобождены от уголовной ответственности судами - 125, от отбывания наказания - 9", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее военнослужащие отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен боевика российско-оккупационных войск, который пытался попасть на подконтрольную Украины территорию.