В рамках програми "На тебе чекають вдома" на територію України повернулись 200 колишніх бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. В рамках програми СБУ "На тебе чекають вдома" на підконтрольну Україні територію повернулись 200 осіб, які добровільно відмовилися від участі у незаконних збройних формуваннях російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр АТО.
"Програма діє з 18 серпня 2015 року. Загалом на сьогодні нею скористалися 200 осіб. З них звільнено від кримінальної відповідальності судами - 125, від відбування покарання – 9", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше військовослужбовці окремої механізованої бригади Збройних сил України взяли в полон бойовика російсько-окупаційних військ, який намагався потрапити на підконтрольну Україні територію.