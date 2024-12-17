В Раду вызвали заместителя генпрокурора и главу СБУ: будут докладывать о деятельности пророссийских партий

Верховная Рада вызвала в парламент на завтра, 18 декабря, первого заместителя генпрокурора Алексея Хоменко и главу СБУ Василия Малюка для доклада о деятельности в Украине пророссийских партий и оценки заявлений нардепа Юрия Бойко, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Рада вызывает завтра на 10:00 первого заместителя Генпрокурора господина Хоменко и главу СБУ господина Малюка с докладом по деятельности пророссийских партий и, в частности оценку высказываний депутата Бойко. За - 201 принято (минимум 150) - написал Железняк.

Дополнение

Бывший нардеп от пророссийской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и ныне глава депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами.

28 нардепов подали постановление об отзыве Юрия Бойко из Комитета по правам человека ВР.

Сегодня Юрий Бойко не появился на заседании Верховной Рады. По словам нардепа Алексея Гончаренко, он не собирается приходить в парламент под предлогом допроса в СБУ.