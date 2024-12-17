В Раду вызвали заместителя генпрокурора и главу СБУ: будут докладывать о деятельности пророссийских партий

ukenru
"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 104915 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 147547 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 151832 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 156355 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 164032 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 132727 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 163669 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 150528 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155942 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163885 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Боливийская прокуратура выдала ордер на арест экс-президента Эво Моралеса

Боливийская прокуратура выдала ордер на арест экс-президента Эво Моралеса

 • 71376 просмотра
Оккупанты агитируют детей из интернатов поступать в военные училища - ЦНС

Оккупанты агитируют детей из интернатов поступать в военные училища - ЦНС

 • 100374 просмотра
В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются

В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются

 • 86164 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

07:36 • 74001 просмотра
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

07:55 • 66105 просмотра
публикации
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

11:37 • 7409 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 141329 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 164041 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 162248 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 165899 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

07:55 • 66105 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

07:36 • 74001 просмотра
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 90517 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 105819 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 100928 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Раду вызвали заместителя генпрокурора и главу СБУ: будут докладывать о деятельности пророссийских партий

В Раду вызвали заместителя генпрокурора и главу СБУ: будут докладывать о деятельности пророссийских партий

Киев  •  УНН

 • 1602 просмотра

Read in English

Верховная Рада вызвала первого заместителя генпрокурора Хоменко и главу СБУ Малюка на 18 декабря. Они будут докладывать о деятельности пророссийских партий и оценят заявления нардепа Бойко.

Верховная Рада вызвала в парламент на завтра, 18 декабря, первого заместителя генпрокурора Алексея Хоменко и главу СБУ Василия Малюка для доклада о деятельности в Украине пророссийских партий и оценки заявлений нардепа Юрия Бойко, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Рада вызывает завтра на 10:00 первого заместителя Генпрокурора господина Хоменко и главу СБУ господина Малюка с докладом по деятельности пророссийских партий и, в частности оценку высказываний депутата Бойко. За - 201 принято (минимум 150)

- написал Железняк.

Дополнение

Бывший нардеп от пророссийской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и ныне глава депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами. 

28 нардепов подали постановление об отзыве Юрия Бойко из Комитета по правам человека ВР. 

Сегодня Юрий Бойко не появился на заседании Верховной Рады. По словам нардепа Алексея Гончаренко, он не собирается приходить в парламент под предлогом допроса в СБУ. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Обществополитика
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина