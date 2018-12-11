Денисова обратилась в Совет Европы с просьбой помочь встрече с украинскими моряками
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Представитель офиса Совета Европы в Украине доложит генеральному секретарю органа о сложности с визитом украинского омбудсмена и военнопленных моряков, содержащихся в московских СИЗО. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.
“Во время встречи (с представителями офиса Совета Европы в Украине, в частности с Холвардом Горсетом, руководителем Департамента, который занимается вопросами борьбы с дискриминацией, — ред.) я попросила своих визави обратиться к Генеральному секретарю Совета Европы, чтобы он помог мне попасть в Москву и посетить наших моряков. Господин Горсет сказал, что доложит генсеку Совета Европы о необходимости Омбудсмена Украины попасть в украинских военнопленных”, - отметила Омбудсмен.
По словам Денисовой, она проинформировала представителей Совета Европы о ситуации с украинскими военнопленными, которых незаконно удерживают в двух СИЗО Москвы: “Лефортово” и “Матросская тишина”.
“Еще раз подчеркнула, что наших моряков судили ничтожным судом в Крыму, что на них оказывают огромное давление, а информацию о состоянии 3 раненых нельзя считать полной, потому что во время посещения украинского консула они были забинтованы. Заметила, что сама пока не могу попасть к нашим ребятам, потому что нет соответствующего решения со стороны РФ”, - добавила Омбудсмен.
Напомним, украинский консул в Москве Альберт Черняков 7 декабря посетил четырех украинских моряков в следственном изоляторе “Лефортово”.
Каждый украинский моряк, задержанный РФ в районе Керченского пролива вместе с военными судами, уже имеет собственного адвоката.