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Денісова звернулась до Ради Європи з проханням посприяти зустрічі з українськими моряками

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Представник офісу Ради Європи в Україні доповість генеральному секретарю органу про складнощі із візитом українського Омбудсмена до військовополонених моряків, які утримуються в московських СІЗО. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Facebook, передає УНН.

Денісова звернулась до Ради Європи з проханням посприяти зустрічі з українськими моряками

“Під час зустрічі (з представниками офісу Ради Європи в Україні, зокрема з Холвардом Горсетом, керівником Департаменту, який опікується питаннями боротьби з дискримінацією, — ред.) я попросила своїх візаві звернутися до Генерального секретаря Ради Європи, щоб він посприяв мені потрапити до Москви і відвідати наших моряків. Пан Горсет сказав, що доповість Генсеку Ради Європи про необхідність Омбудсмена України потрапити до українських військовополонених”, — зазначила Омбудсмен.

За словами Денісової, вона поінформувала представників Ради Європи про ситуацію з українськими військовополоненими, яких незаконно утримують у двох СІЗО Москви: “Лєфортово” і “Матросская тишина”.

“Вкотре наголосила, що наших моряків судили нікчемним судом у Криму, що на них чинять шалений тиск, а інформацію про стан 3 поранених не можна вважати повною, бо під час відвідин українського консула вони були забинтовані. Зауважила, що сама наразі не можу потрапити до наших хлопців, бо немає відповідного рішення з боку РФ”, — додала Омбудсмен.

Нагадаємо, український консул в Москві Альберт Черняков 7 грудня відвідав чотирьох українських моряків у слідчому ізоляторі “Лефортово”.

Кожен український моряк, затриманий РФ у районі Керченської протоки разом з військовими суднами, вже має власного адвоката.

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