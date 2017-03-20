В.Рабинович: мой законопроект о бесплатном обеспечении лекарствами заблокирован спикером А.Парубием

Комментируя выступление спикера Совета Андрея Парубия, по словам которого работа народных депутатов подвергается критике безосновательно, В.Рабинович подчеркнул, что категорически с ним не согласен. "Это самый непрофессиональный, отвратительный и антиукраинской парламент. И, к сожалению, я в этом участвую. Хотя, поверьте мне, я там безголосое существо, которое сидит запертое в этой клетке ", - сказал парламентарий.

Лидер партии "За життя" акцентировал на том, что "впервые за всю историю мирового парламентаризма нам отказываются показать список коалиции, которая должна согласно Конституции править в нашей парламентско-президентской республике".

"Я воспользуюсь прекрасным советом одного юриста, с завтрашнего дня пройдусь по всему парламенту и создам списки некоалиции. Это же легко создать: спросить у каждого депутата, в коалиции он или нет ", - заявил В.Рабинович.

Он добавил, что намерен продемонстрировать этот список как украинцам, так и всем дипломатическим представительствам.

"Пусть наши граждане, а также дипломаты и их правительства убедятся: это не что иное, как всемирный обман, и Украиной руководит группа, которая по Конституции не имеет права этого делать, поскольку в этой коалиции нет большинства", - резюмировал народный депутат.

В.Рабинович также сообщил, что за время работы в Раде текущего созыва "подал 46 законопроектов, действительно нужных стране, которые никто не выносит в зал".

По его словам, один из представленных им законопроектов "давно прошел все комитеты и имеет поддержку представителей всех фракций", однако, как заверил парламентарий, документ саботирует спикер А.Парубий.

"Мой законопроект о бесплатном обеспечении лекарствами всех пенсионеров, инвалидов, чернобыльцев и детей-сирот. Подобный закон уже действует в соседней Польше. Но законопроект не выносится в зал для голосования спикером Парубием. Этой коалиции на людей наплевать, на законы наплевать. Им бы еще немного поцарствовать, поворовать, только вот у меня вопрос: куда они потом бежать будут? Европа не примет Штаты не примут, Россия не примет ", - констатировал В.Рабинович.

Резюмируя вышесказанное, депутат отметил, что "свои законопроекты эта якобы коалиция выносит в зал за три минуты": "Потому что там есть, что украсть. А если законопроект действительно для людей - так у них на это якобы "нет законов". Законы есть, а совести у них нет, и сами они вне закона ", - подытожил лидер партии " За життя ".