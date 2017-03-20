В.Рабінович: мій законопроект про безкоштовне забезпечення ліками заблокований спікером А.Парубієм

Коментуючи виступ спікера Ради Андрія Парубія, за словами якого робота народних депутатів піддається критиці безпідставно, В.Рабінович підкреслив, що категорично з ним не згоден. “Це самий непрофесійний, найогидніший і антиукраїнський парламент. І, на жаль, я в цьому беру участь. Хоча, повірте мені, я там безголоса істота, яка сидить замкнена в цій клітці”, — сказав парламентарій.

Лідер партії “За життя” акцентував на тому, що “вперше за всю історію світового парламентаризму нам відмовляються показати список коаліції, яка повинна згідно з Конституцією правити в нашій парламентсько-президентській республіці”.

“Я скористаюся чудовою порадою одного юриста, з завтрашнього дня пройдуся по всьому парламенту і створю списки некоаліції. Це ж легко створити: запитати у кожного депутата, в коаліції він чи ні”, - заявив В.Рабінович.

Він додав, що має намір продемонструвати цей список як українцям, так і всіх дипломатичних представництв.

“Нехай наші громадяни, а також дипломати і їхні уряди переконаються: це не що інше, як всесвітній обман, і що Україною керує група, яка за Конституцією не має права цього робити, оскільки у цій коаліції немає більшості”, - резюмував народний депутат.

В.Рабінович також повідомив, що за час роботи в Раді поточного скликання “подав 46 законопроектів, дійсно потрібних країні, які ніхто не виносить в зал”.

За його словами, один з поданих ним законопроектів “давно пройшов всі комітети і має підтримку представників усіх фракцій”, однак, як запевнив парламентарій, документ саботує спікер А.Парубій.

“Мій законопроект про безкоштовне забезпечення ліками всіх пенсіонерів, інвалідів, чорнобильців і дітей-сиріт. Подібний закон вже діє в сусідній Польщі. Але законопроект не виноситься в зал для голосування спікером Парубієм. Цією коаліції на людей наплювати, на закони наплювати. Їм би ще трохи поцарювать, покрасти, тільки ось у мене питання: куди вони потім тікати будуть? Європа не прийме, Штати не приймуть, Росія не прийме", - констатував В.Рабінович.

Резюмуючи вищесказане, депутат зазначив, що “свої законопроекти ця нібито коаліція виносить в зал за три хвилини”: “Тому що там є, що вкрасти. А якщо законопроект дійсно для людей — так у них на це нібито „немає законів“. Закони є, а совісті у них немає, і самі вони поза законом", - підсумував лідер партії “За життя”.