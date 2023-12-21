В пятницу роснефть обсудит с Берлином продажу немецких активов

Представители компании роснефть в пятницу планируют отправиться в Берлин, чтобы обсудить возможную продажу немецких активов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Источник Reuters сообщил изданию, что представители российской нефтеперерабатывающей компании планируют обсудить продажу или другие варианты передачи активов с представителями правительства Германии. Встречу планируется провести в пятницу.

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Встреча станет первой после того, как Берлин передал местные подразделения компании роснефть, которая владеющей 54,17% нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt, под опеку, оставив роснефть законным владельцем пакета акций, но лишив ее возможности осуществлять контроль.

На данный момент нет комментариев по ситуации от министерства экономики Германии или роснефти.

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