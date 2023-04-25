АРМА ищет управляющих для арестованных активов компаний, связанных с "Роснефтью" и "Росатомом"

Детали

Представителям бизнеса предложено побороться за право управления 100% корпоративных прав на общую сумму более 500 тыс. грн ООО “РН КОММЕРС”, опосредованно принадлежащих российскому государственному ПАО “Нефтяная компания “Роснефть” через принадлежащую ему кипрскую компанию ROSNEFT SH INVESTMENTS LIMITED.

Также ищут управителей для более 95% акций на сумму почти 2 млрд грн ЧАО “ЛИСИЧАНСКАЯ НЕФТЯНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ”, которая также связана с “Роснефтью” через ту же кипрскую компанию.

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Кроме того, объявлен конкурс на 100% корпоративных прав на общую сумму почти 6 млн грн ООО “РОСАТОМ Восточная Европа” и 50% акций на сумму более 80 млн грн ЧАО “ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА”, которые опосредованно принадлежат российской государственной корпорации по атомной энергетике “РОСАТОМ” через Акционерное общество “Атомэнергопром” и принадлежащие ему предприятия.

Напомним

Ранее в интервью УНН глава АРМА Дмитрий Жоравович заявил, что выбранные Агентством управляющие для арестованных активов в течение прошлого года обеспечили работой более 1 тыс. работников, благодаря которым эти активы функционируют. В то же время с полученных доходов таких предприятий уплачено более 90 миллионов гривен различных налогов.