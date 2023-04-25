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АРМА шукає управителів для арештованих активів компаній, пов’язаних з “Роснефтю” та “Росатомом”

АРМА шукає управителів для арештованих активів компаній, пов’язаних з “Роснефтю” та “Росатомом”

Київ • УНН

 • 399196 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) оголосила конкурсні відбори управителів для корпоративних прав українських компаній, які опосередковано належать російським державним корпораціям “Нефтяная компания “Роснефть” та “Росатом”. Про це розповіли у пресслужбі відомства, передає УНН

Деталі

Представникам бізнесу запропоновано позмагатися за право управління 100% корпоративних прав на загальну суму понад 500 тис. грн ТОВ “РН КОММЕРС”, що опосередковано належать російському державному ПАТ “Нефтяная компания “Роснефть” через належну йому кіпрську компанію ROSNEFT SH INVESTMENTS LIMITED.

Також шукають управителів для понад 95% акцій на суму майже 2 млрд грн ПрАТ “ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ”, яка також пов’язана з “Роснефть” через ту ж кіпрську компанію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: АРМА шукає управителів для корпоративних прав компаній, пов’язаних з “Газпромом” 

Окрім того, оголошено конкурс на 100% корпоративних прав на загальну суму майже 6 млн грн ТОВ “РОСАТОМ Східна Європа” та 50% акцій на суму понад 80 млн грн ПрАТ “ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА”, які опосередковано належать російській державній корпорації по атомній енергетиці “РОСАТОМ” через Акціонерне товариство “Атомэнергопром” та належні йому підприємства.

Нагадаємо

Раніше в інтерв’ю УНН очільник АРМА Дмитро Жоравович заявив, що обрані Агентством управителі для арештованих активів протягом минулого року забезпечили роботою понад 1 тис. працівників, завдяки яким ці активи функціонують. Водночас з отриманих доходів таких підприємств сплачено понад 90 мільйонів гривень різних податків.

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