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АРМА шукає управителів для корпоративних прав компаній, пов’язаних з “Газпромом”

АРМА шукає управителів для корпоративних прав компаній, пов’язаних з “Газпромом”

Київ • УНН

 • 552327 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. АРМА оголосило конкурсні відбори управителів для корпоративних прав п’яти компаній, які прямо або опосередковано пов’язані з російським холдингом «Газпром». Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН

Деталі

Більшість зазначених підприємств працює на ринку постачання твердого, рідкого та газоподібного палива.

Потенційним учасникам конкурсів запропоновано управління корпоративними правами компаній:

- 100% корпоративних прав на загальну суму 1 млн грн ТОВ «ГАЗПРОМ ЗБУТ УКРАЇНА»;

- 50% корпоративних прав на загальну суму 93 млн 275 тис. грн ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ КОНСОРЦІУМ З УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»;

- 40% корпоративних прав на загальну суму 651,5 тис. грн АТ «ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ»;

- 100% корпоративних прав на загальну суму 6 млн 907,5 тис. грн ТОВ «ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУБРІКАНТС Україна»;

- 94,4839% корпоративних прав на загальну суму 14 млн 662,1 тис. грн ТОВ «САНАТОРІЙ «ОРЕН-КРИМ».

Прийом документів від компаній триває до 16:00 23 травня 2023 року.

Нагадаємо

Раніше в інтерв’ю УНН очільник АРМА Дмитро Жоравович заявив, що обрані Агентством управителі для арештованих активів протягом минулого року забезпечили роботою понад 1 тис. працівників, завдяки яким ці активи функціонують. Водночас з отриманих доходів таких підприємств сплачено понад 90 мільйонів гривень різних податків.

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