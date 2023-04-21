АРМА ищет управляющих для корпоративных прав компаний, связанных с "Газпромом"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. АРМА объявило конкурсные отборы управляющих для корпоративных прав пяти компаний, которые прямо или косвенно связаны с российским холдингом «Газпром». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.
Детали
Большинство указанных предприятий работает на рынке поставок твердого, жидкого и газообразного топлива.
Потенциальным участникам конкурсов предложено управление корпоративными правами компаний:
- 100% корпоративных прав на общую сумму 1 млн грн ООО «ГАЗПРОМ СБЫТ УКРАИНА»;
- 50% корпоративных прав на общую сумму 93 млн 275 тыс. грн ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ»;
- 40% корпоративных прав на общую сумму 651,5 тыс. грн АО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»;
- 100% корпоративных прав на общую сумму 6 млн 907,5 тыс. грн ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУБРИКАНТС Украина»;
- 94,4839% корпоративных прав на общую сумму 14 млн 662,1 тыс. грн ООО «САНАТОРИЙ «ОРЕН-КРЫМ».
Прием документов от компаний продолжается до 16:00 23 мая 2023 года.
Напомним
Ранее в интервью УНН глава АРМА Дмитрий Жоравович заявил, что выбранные Агентством управляющие для арестованных активов в течение прошлого года обеспечили работой более 1 тыс. сотрудников, благодаря которым эти активы функционируют. В то же время с полученных доходов таких предприятий уплачено более 90 миллионов гривен различных налогов.