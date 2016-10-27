В.Путин заявил, что бизнес П.Порошенко в РФ никто не ограничивает

"Никто не ограничивает бизнес Президента Украины Петра Порошенко в РФ. Он является одним из иностранных инвесторов, является владельцем довольно крупного предприятия в Липецкой области - фабрики "Рошен". Фабрика работает, работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль. Никаких ограничений, связанных с использованием этой прибыли, в том числе и с переводом за границу, нет", - заявил В.Путин.

Как сообщал УНН, российский депутат попросил проверить связь доходов Roshen с терроризмом.