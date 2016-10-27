В.Путін заявив, що бізнес П.Порошенка в РФ ніхто не обмежує
Київ • УНН
КИЇВ, 27 жовтня. УНН. В ході засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай“ президент Росії Володимир Путін наголосив на тому, що ніхто не обмежує бізнес Президента України Петра Порошенка в Російській Федерації, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Ніхто не обмежує бізнес Президента України Петра Порошенка в РФ. Він є одним з іноземних інвесторів, тобто є власником досить великого підприємства в Липецькій області — фабрики “Рошен”. Фабрика працює, працює ритмічно, виплачує зарплату, отримує прибуток. Ніяких обмежень, пов’язаних з використанням цього прибутку, в тому числі і з переведенням її за кордон, немає”, — заявив В.Путін.
Як повідомляв УНН, російський депутат попросив перевірити зв'язок доходів Roshen з тероризмом.