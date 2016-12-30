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В.Путин о дипломатах США: мы не будем никого высылать

В.Путин о дипломатах США: мы не будем никого высылать

Киев • УНН

 • 6561 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что РФ не будет высылать 35 дипломатов США по просьбе Министерства иностранных дел РФ. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передает УНН.

"Мы не будем создавать проблем для дипломатов США. Мы никого не будем высылать", - процитировал российского президента Д.Смирнов.

Также отмечается, что В.Путин пригласил всех детей дипломатов США "на елку" в Кремль.

Как сообщал УНН, МИД РФ предложил выслать 35 американских дипломатов.

Напомним, власти США высылают из страны 35 российских дипломатов.

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