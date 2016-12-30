В.Путін про дипломатів США: ми не будемо нікого висилати

“Ми не будемо створювати проблем для дипломатів США. Ми нікого не будемо висилати”, — процитував російського президента Д.Смирнов.

Також зазначається, що В.Путін запросив всіх дітей дипломатів США “на ялинку” в Кремль.

Як повідомляв УНН, МЗС РФ запропонував вислати 35 американських дипломатів.

Нагадаємо, влада США висилає з країни 35 російських дипломатів.