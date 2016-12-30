В.Путін про дипломатів США: ми не будемо нікого висилати
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін зазначив, що РФ не буде висилати 35 дипломатів США на прохання Міністерства закордонних справ РФ. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, передає УНН.
“Ми не будемо створювати проблем для дипломатів США. Ми нікого не будемо висилати”, — процитував російського президента Д.Смирнов.
Також зазначається, що В.Путін запросив всіх дітей дипломатів США “на ялинку” в Кремль.
Як повідомляв УНН, МЗС РФ запропонував вислати 35 американських дипломатів.
Нагадаємо, влада США висилає з країни 35 російських дипломатів.