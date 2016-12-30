В.Путин поздравил Б.Обаму с Новым годом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента США Барака Обаму и членов его семьи с Новым годом. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передает УНН.
"Жаль, что администрация Обамы заканчивает свою работу таким образом, но тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с Новым годом", - процитировал российского президента Д.Смирнов.
Кроме того, президент РФ отметил, что российская власть будет выстраивать отношения с США после инаугурации Д.Трампа.
"Мы не будем снижаться до уровня "кухонной" дипломатии. Шаги по восстановлению отношений будем выстраивать, исходя из политики Трампа", - добавил В.Путин.
Как сообщал УНН, США ввели новые санкции против России.