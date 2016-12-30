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В.Путін привітав Б.Обаму з Новим роком

В.Путін привітав Б.Обаму з Новим роком

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін привітав президента США Барак Обаму та членів його родини з Новим роком. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов, передає УНН.

"Шкода, що адміністрація Обами закінчує свою роботу таким чином, але тим не менш, вітаю його і членів його сім'ї з Новим роком", - процитував російського президента Д.Смірнов.

Крім того, президент РФ зазначив, що російська влада буде вибудовувати відносини із США після інавгурації Д.Трампа.

"Ми не будемо знижуватися до рівня "кухонної" дипломатії. Кроки з відновлення відносин будемо вибудовувати, виходячи з політики Трампа", - додав В.Путін.

Як повідомляв УНН, США запровадили нові санкції проти Росії.

 

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