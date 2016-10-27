В.Путин поддержал инициативу П.Порошенко о введении полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что он единственный после переговоров в Берлине поддержал инициативу президента Украины Петра Порошенко о введении полицейской миссии ОБСЕ в ходе выборов на Донбассе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Выскажу вам свою позицию по этому вопросу: президент Порошенко выступил с инициативой так называемой полицейской миссии во время проведения будущих возможных выборов на Донбассе - в Донецке и Луганске, и я единственный, кто его поддержал. Просто я не называю это полицейской миссией из-за того, что все остальные участники процесса отрицают, отрицают не потому, что не хотят помочь Петру Алексеевичу, а потому что ОБСЕ никогда ничего подобного не делала", - сказал В.Путин.
Также президент РФ добавил, что во время встречи в Берлине "нормандской четверке" удалось согласовать почти все пункты из блока вопросов по безопасности.
"Почти ни о чем не договорились по вопросам гуманитарного характера. Эти территории остаются в строгой блокаде и ситуация там очень сложная", - заявил В.Путин.
Как сообщал УНН, во время переговоров в "нормандском формате" была достигнута договоренность о создании вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе.