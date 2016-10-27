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В.Путін підтримав ініціативу П.Порошенка про введення поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі

В.Путін підтримав ініціативу П.Порошенка про введення поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі

Київ • УНН

 • 7726 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що він єдиний після переговорів в Берліні підтримав ініціативу Президента України Петра Порошенка про введення поліцейської місії ОБСЄ в ході виборів на Донбасі, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Висловлю вам свою позицію з цього питання: президент Порошенко виступив з ініціативою так званої поліцейської місії під час проведення майбутніх можливих виборів на Донбасі — в Донецьку і Луганську, і я єдиний, хто його підтримав. Просто я не називаю це поліцейською місією через те , що всі інші учасники процесу заперечують, заперечують не тому, що не хочуть допомогти Петру Олексійовичу, а тому що ОБСЄ ніколи нічого подібного не робила ”, - сказав В.Путін.

Також президент РФ додав, що під час зустрічі у Берліні “нормандській четвірці” вдалося узгодити майже всі пункти з блоку питань з безпеки.

“Майже ні про що не домовилися з питань гуманітарного характеру. Ці території залишаються в суворій блокаді і ситуація там дуже складна” ,- заявив В.Путін.

Як повідомляв УНН, під час переговорів у “нормандському форматі” було домовлено про створення збройної місії ОБСЄ на Донбасі.

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