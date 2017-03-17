В.Путин не поедет в Крым на третью годовщину оккупации

Отмечается, что Путин не приедет на Воробьевы горы, чтобы принять участие в митинг-концерте "Весна", посвященном третьей годовщине со дня подписания договора о "присоединении" Крыма к России.

Отмечается, что Путин выходил на площадь к собравшимся по случаю присоединения Крыма два года подряд - в 2014 и 2015 годах. В 2016 году он не выходил на празднование, но связывался с участниками по видеосвязи из Крыма - Путин посещал 18 марта полуостров и инспектировал строительство Керченского моста. В этом году президент не планирует ехать в Крым 18 марта.

Однако, отмечается, что поздравление Путина участникам так или иначе на митинг-концерте прозвучит, однако формат пока не уточняют.

Отметим, договор о "присоединении" Крыма к России было подписано 18 марта 2014.

Как сообщал УНН, парламент Литвы призвал РФ прекратить оккупацию Крыма.