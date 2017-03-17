В.Путін не поїде до Криму на третю річницю окупації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У день третьої річниці окупації Криму Росією президент РФ Володимир Путін не вийде до учасників урочистостей і не поїде в Крим, передає УНН з посиланням на “Дождь”.
Зазначається, що В.Путін не приїде на Воробйови гори, щоб взяти участь у мітингу-концерті “Весна”, присвяченому третій річниці від дня підписання договору про "приєднання" Криму до Росії.
Зазначається, що В.Путін виходив на площу до присутніх з нагоди приєднання Криму два роки поспіль — у 2014 і 2015 роках. У 2016 році він не виходив на святкування, але зв’язувався з учасниками по відеозв’язку з Криму — Путін відвідував 18 березня півострів і інспектував будівництво Керченського моста. Цього року президент не планує їхати в Крим 18 березня.
Однак, зазначається, що привітання В.Путіна учасникам так чи інакше на мітингу-концерті прозвучить, однак формат поки що не уточнюють.
Зазначимо, договір про "приєднання" Криму до Росії було підписано 18 березня 2014 року.
Як повідомляв УНН, парламент Литви закликав РФ припинити окупацію Криму.