В Украине отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с россией, беларусью и в 20-ти километрах прифронтовой зоны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства в Запорожье, передает УНН.

Состояние энергетики - определяющий фактор жизни области и всей страны. Из-за российского террора и аномальной жары мы фиксируем постоянный дефицит генерационных мощностей, поэтому "Укрэнерго" вынуждено прибегать к отключениям потребителей - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство отвечает на этот запрос и формирует перечень критически важных объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение.

По результатам коммуникации с ОВА конкретизируем этот список. К критически важным входят объекты газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, больницы. Сегодня также добавляем норму, что отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с россией, беларусью и в 20-ти километрах прифронтовой зоны. Также прописываем и улучшаем алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений - рассказал Шмыгаль.

Мобильные операторы должны обеспечить связь во время отключений света в течение 10 часов - Госспецсвязи