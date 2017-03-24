В пожаре в Николаевской области пострадали двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Николаевской области во время пожара получили ожоги двое несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Николаевской области.
Так, 23 марта в 20:43 спасатели получили сообщение, что в жилом доме на ул. Индустриальной в пгт Кривое Озеро возник пожар. Спасателям об этом сообщила 16-летняя девушка, дочь владелицы квартиры.
Как стало известно со слов девушки, которая вызвала пожарных, она вместе с младшей 9-летней сестрой разжигала печь. При разжигании дети использовали легковоспламеняющееся вещество (бензин). В результате этого появилось пламя и обе девочки получили ожоги. Пострадавшие сейчас доставлены в Кривоозерскую центральную районную больницу.
Пожарные ликвидировали пожар.
Как сообщал УНН, три человека погибли в пожаре в Донецкой области.