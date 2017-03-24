В пожежі на Миколаївщині постраждали двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Миколаївщині під час пожежі отримали опіки двоє неповнолітніх дівчат. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Миколаївської області.
Так, 23 березня о 20:43 рятувальники отримали повідомлення, що у житловому будинку на вул. Індустріальній у смт Криве Озеро виникла пожежа. ДСНСівців про це повідомила 16-річна дівчина, донька власниці помешкання.
Як стало відомо, зі слів дівчини, що викликала вогнеборці, вона разом із молодшою 9-річною сестрою розпалювала піч. При розпалюванні діти використали легкозаймисту речовину (бензин). В результаті цього зайнялося полум’я та обидві дівчинки отримали опіки. Постраждалі наразі доставлені до Кривоозерської центральної районної лікарні.
Вогнеборці ліквідували пожежу.
Як повідомляв УНН, троє людей загинули в пожежі на Донеччині.