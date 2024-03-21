В последний момент: на Байконуре отменили запуск к МКС корабля с тремя космонавтами

У Короля Карла все "очень хорошо" - королева Камилла

Король Чарльз III, который борется с раком, был замечен в Букингемском дворце и Кларенс-хаусе, а королева-консорт Камилла заверила доброжелателей, что он чувствует себя "очень хорошо", несмотря на то, что не смог присоединиться к ее поездке из-за болезни.