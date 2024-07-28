Из-за российских обстрелов Херсонщины пострадала семья, а именно две женщины и двое детей, их доставили в больницу. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, пишет УНН.

Поселок Камышаны попал под огонь, в результате чего пострадала семья, включая двух детей. 32-летняя женщина получила травмы лица, туловища, рук и ног. Ее десятилетняя дочь получила взрывную травму и сотрясение мозга, а пятнадцатилетний сын - травму живота и ноги, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 75-летняя женщина также пострадала, получив взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузию. Всех пострадавших госпитализировали.

Напомним

За прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений. Противник нанес 2 ракетных и 74 авиаудара, совершил 4883 обстрела. Украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.