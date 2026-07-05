В понедельник отключений электроэнергии не прогнозируется - Укрэнерго
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает, что 6 июля ограничения потребления электроэнергии не планируется. Советуют перенести использование мощных приборов на дневное время с 10:00 до 16:00.
В понедельник, 6 июля, применение ограничений электроэнергии не прогнозируется. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.
Завтра, в понедельник, применение мер ограничения потребления не планируется
В то же время отмечается, что использование мощных электроприборов стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00.
Украинцев также призывают экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы.
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