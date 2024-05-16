В Полтаве прогремел взрыв

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  104886 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  103447 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  104119 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  125982 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  54066 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  123489 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135235 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140025 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150049 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167395 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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15 мая 2024, 10:00  •  188179 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  208058 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  410002 просмотра

В Полтаве прогремел взрыв

В городе Полтава, Украина, прогремел взрыв.

Война •   •  2714 просмотра
В Полтаве прогремел взрыв

В Холодногорском районе Харькова после удара произошел пожар

В Холодногорском районе Харькова из-за попадания произошел пожар, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Общество •   •  2057 просмотра
В Холодногорском районе Харькова после удара произошел пожар

Харьков атакуют российские беспилотники

Харьков атакуют беспилотники "Шахед", в городе раздаются взрывы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей города укрыться в укрытиях и подчеркнул, что работает ПВО.

Общество •   •  3405 просмотра
Харьков атакуют российские беспилотники

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове, Украина, произошла серия взрывов.

Война •   •  7160 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов

Президенты Украины и Либерии обсудили агрессию рф в Украине и ее влияние на продовольственную безопасность в Африке

Президент Зеленский обсудил последствия вооруженной агрессии рф против Украины и ее влияние на продовольственную безопасность в Африке в телефонном разговоре с президентом Либерии Боакаем.

Война •   •  6693 просмотра
Президенты Украины и Либерии обсудили агрессию рф в Украине и ее влияние на продовольственную безопасность в Африке

Украинские дипломатические учреждения празднуют День вышиванки по всему миру

Зарубежные дипломатические учреждения Украины организовали мероприятия по празднованию украинской культуры и наследия, в частности украинской вышивки, на всех континентах ко Дню вышиванки, чтобы усилить культурную дипломатию Украины и защитить ее идентичность.

Культура •   •  6844 просмотра
Украинские дипломатические учреждения празднуют День вышиванки по всему миру

российские "Шахеды" направляются в Полтавскую область

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что "Шахеды" на границе Сумской и Харьковской областей движутся в направлении Полтавской области.

Война •   •  9087 просмотра
российские "Шахеды" направляются в Полтавскую область

рф 32 раза обстреляла приграничные районы Сумщины, вызвав 166 взрывов

Вражеские силы 32 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 166 взрывам во многих населенных пунктах.

Общество •   •  8853 просмотра
рф 32 раза обстреляла приграничные районы Сумщины, вызвав 166 взрывов

Российский оккупант подарил "приволок" на "Поле чудес" сбитый беспилотник

Российский оккупант, который воевал в Украине, подарил ведущему российской телепрограммы "Поле чудес" Леониду Якубовичу сбитый беспилотник во время передачи, посвященной 9 мая.

УНН Lite •   •  12233 просмотра
Российский оккупант подарил "приволок" на "Поле чудес" сбитый беспилотник

Вражеские "шахеды" из Запорожской области направляются в Днепр

Группа "шахедов" из Запорожской области направляется в Днепр, согласно сообщениям Воздушных Сил.

Война •   •  10564 просмотра
Вражеские "шахеды" из Запорожской области направляются в Днепр