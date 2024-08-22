В Польше ночью упал объект с российскими надписями: что известно

В среду поздно вечером в лесном массиве в польской деревне Оржехово упал загадочный предмет. На летательном аппарате были надписи на русском языке. Об этом пишут польские СМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, инцидент произошел в среду около 8 часов вечера. На место происшествия прибыла полиция.

«Было замечено, что к объекту была прикреплена капсула с надписями на русском языке», - говорится в сообщении.

Со своей стороны, RMF FM сообщает, что на место происшествия прибыла именно полиция, а не военные.

По словам спикера Оперативного командования Вооруженных сил Яцека Горишевского, скорее всего, это все же был метеорологический шар.

Никто не видел, как объект упал, поэтому нельзя сказать, что что-то упало, что это был воздушный шар. С чем мы имеем дело, вероятно, станет понятно в ближайшее время», - сказал пресс-офицер Главного управления городской полиции в Ольштыне Яцек Вильчевский.

Дополнение

Это не первый случай, когда объекты с восточной границы залетают на польскую территорию. В июне этого года российский воздушный шар залетел в воздушное пространство Польши и двигался по Варминско-Мазурскому воеводству на восток.

Подобные инциденты произошли в марте этого года, а также в конце июня 2023 года, когда фермер обнаружил воздушный шар с российскими надписями возле села Пеньжно.

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