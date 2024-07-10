"Мы не хотим эскалации": Кирби об идее сбивать ракеты в небе Украины с территории Польши

Американские власти отреагировали на предложение сбить российские ракеты с территории Польши в небе Украины. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Америке не хотят эскалации и не хотят приводить путину аргументы, что войну спровоцировало НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio.

"Никто не хочет эскалации этой войны", - заявил Кирби в ответ на вопрос о просьбе Украины сбить российские ракеты с территории Польши.

Мы хотим искать способы сделать Украину эффективной, но не хотим эскалации. Это не было бы хорошо для украинцев, это не было бы хорошо для поляков, это не было бы хорошо для. Мы хотим искать способы сделать Украину эффективной, но не хотим эскалации. Это не было бы хорошо для украинцев, это не было бы хорошо для поляков, это не было бы хорошо для всех всех - сказал он.

Кирби заявил, что польское правительство должно установить и высказать свои собственные процедуры самообороны. Однако он повторил, что США не хотят эскалации.

Мы не хотим приводить путину аргументы, что войну спровоцировало НАТО, что это война между россией и Западом или между россией и США - добавил он.

Туск об идее сбивать ракеты в небе Украины: нуждаемся для этого в сотрудничестве в рамках НАТО

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что в соглашении по безопасности с Польшей предусмотрено положение о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.