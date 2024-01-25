В Польше начали строительство второго разведывательного корабля

В Польше начали строительство второго корабля радиоэлектронной разведки для национального флота. Корабль заложили на верфи судостроительной компании Remontowa Shipbuilding. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании передает УНН.

Детали

На корабле, который получит название "Henryk Zygalski", уже завершен этап предварительной сборки корпуса и началась сборка отдельных элементов.

Во время церемонии в киль корабля вварили памятную монету. Также был подписан протокол, подтверждающий закладку киля.

Это будут надежные и передовые подразделения, предназначенные для облегчения сбора коммуникационных и электронных данных. Мы верим, что эти корабли повысят возможности сбора разведывательной информации наших ВМС, армии и усилят не только нашу безопасность, но и безопасность НАТО и Европейского Союза - заявил глава компании Remontowa Shipbuilding SA Дариуш Ягушевский.

Отмечается, что это второй корабль радиоэлектронной разведки, который строят в рамках программы "Дельфин".

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Киль первого, который получит название "Jerzy Rozycki", был заложен 27 июля 2023 года.

Дополнение

Remontowa Shipbuilding реализует контракт на проектирование, строительство, поставку и логистическое обеспечение двух кораблей, подписанный в ноябре 2022 года между польским Агентством вооружений и концерном Saab.

Компания Saab будет выполнять роль главного подрядчика, проектируя и интегрируя специальное оборудование. Общая стоимость заказа составляет примерно 620 миллионов евро.

Предварительно поставка двух новых разведывательных кораблей Военно-морским силам Польши должна быть завершена до 2027 года.

Напомним

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