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У Польщі розпочали будівництво другого розвідувального корабля

У Польщі розпочали будівництво другого розвідувального корабля

Київ • УНН

 • 35283 перегляди

Польща розпочала будівництво другого корабля радіоелектронної розвідки для свого флоту. Кораблі, що є частиною програми "Дельфін", є передовими одиницями, призначеними для поліпшення можливостей країни і НАТО зі збору розвідувальної інформації, а їх поставка ВМС Польщі очікується до 2027 року.

У Польщі почали будівництво другого корабля радіоелектронної розвідки для національного флоту. Корабель заклали на верфі суднобудівної компанії Remontowa Shipbuilding. Про це з посиланням на пресслужбу компанії передає УНН.

Деталі 

На кораблі, який отримає назву "Henryk Zygalski", вже завершено етап попереднього збирання корпусу та почалося збирання окремих елементів.

Під час церемонії в кіль корабля вварили пам'ятну монету. Також було підписано протокол, що підтверджує закладку кіля.

Це будуть надійні та передові підрозділи, призначені для полегшення збору комунікаційних та електронних даних. Ми віримо, що ці кораблі підвищать можливості збору розвідувальної інформації наших ВМС, армії та посилять не лише нашу безпеку, а й безпеку НАТО та Європейського Союзу

- заявив глава компанії Remontowa Shipbuilding SA Даріуш Ягушевський.

Зазначається, що це другий корабель радіоелектронної розвідки, який будують у рамках програми "Дельфін".

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Кіль першого, який отримає назву "Jerzy Rozycki", було закладено 27 липня 2023 року.

Доповнення

Remontowa Shipbuilding реалізує контракт на проєктування, будівництво, постачання та логістичне забезпечення двох кораблів, підписаний у листопаді 2022 року між польським Агентством озброєнь та концерном Saab.

Компанія Saab виконуватиме роль головного підрядника, проєктуючи та інтегруючи спеціальне обладнання. Загальна вартість замовлення становить приблизно 620 мільйонів євро.

Попередньо поставка двох нових розвідувальних кораблів Військово-морським силам Польщі має бути завершена до 2027 року.

Нагадаємо

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер закликав цивільне населення західних країн готуватися до потенційного конфлікту з росією, заявивши, що це може призвести до значних змін у способі життя.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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