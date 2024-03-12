В Польше готовят закон о национальной обороне и планируют обустройство бомбоубежищ

По словам главы Министерства национальной обороны Польши, разрабатываются планы обороны в случае нападения россии, идет подготовка закона о национальной обороне страны, затрагивается тема строительства убежищ, сообщает УНН со ссылкой на радио-информ портал Wiadomości.

Детали

Во время радиоинтервью, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отвечал на вопросы слушателей. В частности, министр пояснил о том, есть ли у Польши планы обороны в случае нападения россии.

У Польши есть планы обороны, да - подчеркнул Косиняк-Камыш и продолжил следующим текстом.

Почему мы очень четко говорим о возможных угрозах? Чтобы была осознанность и готовность защищать Родину. Государство защищает себя не только армией и союзниками, но и всем государством. В ближайшие недели мы представим Закон о национальной обороне, - заявил глава Министерства национальной обороны.

В радиоэфире Косиняк-Камыш также коснулся возможных сроков нападения рф на Польшу.

Может ли россия напасть на Польшу в ближайшие месяцы? - звучал вопрос.

Мы всегда должны быть готовы ко всем непредвиденным обстоятельствам – сказал польский министр.

Напомним

УНН сообщал, что в Польше продолжаются масштабные учения НАТО "Дракон-24": 5 марта силы объединенной группировки пересекли реку Вислу: с помощью машин-амфибий и плавучих мостов были переправлены боевые танки, бронетранспортеры и другая техника. Далее войска продолжат 300-километровый марш к полигонам недалеко от восточной границы страны.

В Албании открыли новую авиабазу НАТО, которая станет центром воздушных операций Альянса