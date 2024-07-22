В Бродновском лесу в Польше 26-летний мужчина напал с ножом на двух 15-летних украинцев. Пострадавшие доставлены в больницу, нападавший задержан через час после инцидента.
Сегодня днем в польском Бродновском лесу вооруженный ножом 26-летний мужчина ранил двух 15-летних ребят из Украины, которые были доставлены в больницу.
Я не могу сказать, в каком они состоянии
По неофициальной информации, нападавший - родом из Узбекистана, а при себе имел рюкзак одной из компаний по доставке еды на дом. Пострадавшие подростки, вероятно, получили ранения рук и живота. С ними были их сверстники, которые не пострадали.
Во время прогулки с детьми на месте инцидента был спасатель Марчин Борковски, известный как Боркош, который оказал первую помощь пострадавшим. Боркош, бывший фельдшер, управлял каретой скорой помощи в течение 30 лет.
По информации, во время побега нападающий потерял свои вещи - телефон, шапку, пачку сигарет и ключи от квартиры. Следовательно, полицейские через час после инцидента задержали 26-летнего мужчину. Сейчас он находится в распоряжении полиции.
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