Результаты расследования падения ракеты в Польше станут известны через несколько дней – МИД Польши

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Представитель польского МИД Лукаш Ясина заявил CNN, что результаты расследования обстрела в селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства станут известны через несколько дней, информирует УНН.

Детали

В разговоре с корреспондентом CNN представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина сказал, что Польша продолжает расследование инцидента, добавив, что власти ожидают получить результаты в ближайшие дни.

Ясина сказал, что украинским экспертам также будет разрешен доступ к сайту, подчеркнув, что сначала должны быть «некоторые правовые договоренности, чтобы создать хорошее пространство для их экспертизы».

Ранее

Вчера президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинским следователям будет разрешено наблюдать за расследованием, «но когда речь идет об участии в производстве и доступе к документам и информации, для этого требуются конкретные договорные основания, конкретные основания в сфере международного права и международные договоры».

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