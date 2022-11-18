Результаты расследования падения ракеты в Польше станут известны через несколько дней – МИД Польши

Детали

В разговоре с корреспондентом CNN представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина сказал, что Польша продолжает расследование инцидента, добавив, что власти ожидают получить результаты в ближайшие дни.

Ясина сказал, что украинским экспертам также будет разрешен доступ к сайту, подчеркнув, что сначала должны быть «некоторые правовые договоренности, чтобы создать хорошее пространство для их экспертизы».

Ранее

Вчера президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинским следователям будет разрешено наблюдать за расследованием, «но когда речь идет об участии в производстве и доступе к документам и информации, для этого требуются конкретные договорные основания, конкретные основания в сфере международного права и международные договоры».