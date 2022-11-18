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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Результати розслідування падіння ракети у Польщі стануть відомі за кілька днів – МЗС Польщі

Результати розслідування падіння ракети у Польщі стануть відомі за кілька днів – МЗС Польщі

Київ • УНН

 • 422169 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Речник польського МЗС Лукаш Ясіна заявив CNN, що результати розслідування обстрілу у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства стануть відомі за кілька днів, інформує УНН.

Деталі

У розмові з кореспондентом CNN речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна сказав, що Польща продовжує розслідування інциденту, додавши, що влада очікує отримати результати найближчими днями.

Ясіна сказав, що українським експертам також буде дозволено доступ до сайту, підкресливши, що спочатку повинні бути «деякі правові домовленості, щоб створити хороший простір для їхньої експертизи».

Раніше

Учора президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українським слідчим буде дозволено спостерігати за розслідуванням, «але коли йдеться про участь у провадженні та доступ до документів та інформації, для цього потрібні конкретні договірні підстави, конкретні підстави у сфері міжнародне право та міжнародні договори».

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