Результати розслідування падіння ракети у Польщі стануть відомі за кілька днів – МЗС Польщі

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У розмові з кореспондентом CNN речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна сказав, що Польща продовжує розслідування інциденту, додавши, що влада очікує отримати результати найближчими днями.

Ясіна сказав, що українським експертам також буде дозволено доступ до сайту, підкресливши, що спочатку повинні бути «деякі правові домовленості, щоб створити хороший простір для їхньої експертизи».

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Учора президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українським слідчим буде дозволено спостерігати за розслідуванням, «але коли йдеться про участь у провадженні та доступ до документів та інформації, для цього потрібні конкретні договірні підстави, конкретні підстави у сфері міжнародне право та міжнародні договори».