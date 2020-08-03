В полиции рассказали, сколько за шесть лет идентифицировали погибших в Донецкой области военных

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103798 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113198 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118089 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152451 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117315 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142855 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104543 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102873 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105215 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102327 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В полиции рассказали, сколько за шесть лет идентифицировали погибших в Донецкой области военных

В полиции рассказали, сколько за шесть лет идентифицировали погибших в Донецкой области военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. В Донецкой области в период с 2014 по 2020 идентифицировали более 40 погибших неопознанных военнослужащих. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области.

“Проведенной проверкой установлено, что в течение 2014-2020 годов, следственными подразделениями ГУНП в Донецкой области зарегистрировано уголовные производства по фактам безвестного исчезновения 157 военнослужащих; зарегистрировано сообщений о гибели 1154 военнослужащих. Из числа начатых уголовных производств по фактам обнаружения неопознанных трупов, в течение указанного периода, идентифицировано 43 особы военнослужащих”, - говорится в ответе на запрос.

Напомним, результаты ДНК-экспертизы показали, что погибшим в Донбассе военным медиком оказался гражданин Эстонии, сержант Николай Илин.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования в Донбассе обстреляли группу украинских военных , которые проводили эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н.п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один — боевое травмирования.

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