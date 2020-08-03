В полиции рассказали, сколько за шесть лет идентифицировали погибших в Донецкой области военных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Донецкой области в период с 2014 по 2020 идентифицировали более 40 погибших неопознанных военнослужащих. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области.
“Проведенной проверкой установлено, что в течение 2014-2020 годов, следственными подразделениями ГУНП в Донецкой области зарегистрировано уголовные производства по фактам безвестного исчезновения 157 военнослужащих; зарегистрировано сообщений о гибели 1154 военнослужащих. Из числа начатых уголовных производств по фактам обнаружения неопознанных трупов, в течение указанного периода, идентифицировано 43 особы военнослужащих”, - говорится в ответе на запрос.
Напомним, результаты ДНК-экспертизы показали, что погибшим в Донбассе военным медиком оказался гражданин Эстонии, сержант Николай Илин.
Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования в Донбассе обстреляли группу украинских военных , которые проводили эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н.п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один — боевое травмирования.