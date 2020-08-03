В поліції розповіли, скільки за шість років ідентифікували загиблих на Донеччині військових

«Проведеною перевіркою встановлено, що протягом 2014-2020 років, слідчими підрозділами ГУНП в Донецькій області зареєстровано кримінальні провадження за фактами безвісного зникнення 157 військовослужбовців; зареєстровано повідомлень про загибель 1154 військовослужбовців. З числа розпочатих кримінальних проваджень за фактами виявлення непізнаних трупів, протягом зазначеного періоду, ідентифіковано 43 особи військовослужбовців», - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, результати ДНК-експертизи показали, що загиблим на Донбасі військовим медиком виявився громадянин Естонії, сержант Микола Ілін.



Нагадаємо, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.



