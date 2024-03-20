В поезде "Варшава-Киев" произошел конфликт между нардепом и иностранцем: в полиции рассказали детали

В поезде сообщением "Варшава-Киев" в одном из вагонов произошел конфликт между народным депутатом и иностранцем по поводу нарушения тишины в вагоне. Во время инцидента последний выбил из рук нардепа телефон, которым тот осуществлял видеофиксацию. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая.

Детали

"Вчера, 19 марта, около 07:30 в полицию сообщила дежурная по железнодорожному вокзалу, что в поезде сообщением "Варшава-Киев" в одном из вагонов произошла драка, а якобы один из участников получил телесные повреждения", - сказала Юстицкая.

По ее словам, поезд в Ровно совершил экстренную остановку с целью документирования полицейскими правонарушения.

"Следственно-оперативная группа установила, что произошел конфликт между народным депутатом Украины и иностранцем по поводу нарушения тишины в вагоне. В ходе инцидента последний выбил из рук нардепа телефон, которым тот осуществлял видеофиксацию. Следовательно, на правонарушителя полицейские составили административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)", - рассказала Юстицкая.

Она отметила, что больше никаких заявлений от участников конфликта в полицию не поступало.

"В то же время, народный избранник отметил работникам полиции, что данная ситуация не связана с его политической деятельностью", - отметила Юстицкая.

Как сообщают СМИ, речь может идти якобы об Артеме Кунаеве.

Дополнение

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