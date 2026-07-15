В Подольском районе Киева загорелось административное здание

В Подольском районе Киева 15 июля произошел пожар в одноэтажном административном здании. 60 спасателей локализовали возгорание на площади 800 квадратных метров и не допустили распространения огня на соседнее здание. Об этом журналистке УНН сообщил представитель ГУ ГСЧС в Киеве Павел Петров.

Детали

Сообщение о пожаре на улице Виктора Некрасова, что в Подольском районе столицы, поступило 15 июля в 14:54. Произошло возгорание кровли в одноэтажном административном здании с угрозой распространения огня на расположенное рядом административное здание. К счастью, пожарным удалось быстро локализовать пожар и остановить распространение - сообщил Павел Петров.

По словам представителя, уже в 15:30 пожар был локализован на площади 800 квадратных метров, а в 15:42 - ликвидирован. По предварительным данным, на месте возгорания работало 60 спасателей и 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Жертв и пострадавших нет.

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